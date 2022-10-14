СМИ: Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию в Беларуси

Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию в Беларуси. Об этом сообщает оппозиционное издание «Наша Ніва».
Отмечается, что решение принято для увеличения укомплектованности строевых частей.
«На первом этапе она не затронет крупные города, в первую очередь будет мобилизовано сельское население. Доукомплектование боевых частей делает вероятным сценарий эскалации на границе между Беларусью и Украиной», — отмечает издание.
Сколько планируется мобилизовать людей, не сообщается. Мобилизация будет проходить под видом проверки боеготовности и вызова призывников на сборы.
«Набор до 2000 человек говорил бы о доукомплектовании лиц чаще для узких боевых задач, таких как артиллерия. Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч. Это будет означать создание ударной группы на каком-то направлении», — пояснил офицер Вооруженных сил Беларуси.
Кроме того, сообщается, что самый большой упор делается на те военно-учетные специальности, которые в российской армии дефицитны.
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