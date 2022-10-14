ЗМІ: Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію в Білорусі

Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію у Білорусі. Про це повідомляє опозиційне видання «Наша Ніва».



Зазначається, що рішення ухвалено задля збільшення укомплектованості стройових частин.



«На першому етапі вона не торкнеться великих міст, насамперед буде мобілізовано сільське населення. Доукомплектування бойових частин уможливлює сценарій ескалації на кордоні між Білоруссю та Україною», — зазначає видання.



Скільки планується мобілізувати людей, не повідомляється. Мобілізація проходитиме під виглядом перевірки боєготовності та виклику призовників на збори.



«Набір до 2000 осіб говорив би про доукомплектування осіб частіше для вузьких бойових завдань, таких як артилерія. На сполох треба буде бити, якщо кількість мобілізованих перевищить п'ять тисяч. Це означатиме створення ударної групи на якомусь напрямку», — пояснив офіцер Збройних сил Білорусі.



Крім того, повідомляється, що найбільший акцент робиться на ті військово-облікові спеціальності, які в російській армії дефіцитні.

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