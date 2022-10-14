Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии

Военные РФ расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии. По этому факту начато расследование, сообщает Офис генерального прокурора.



«По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого они угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству», — рассказали в Офисе генпрокурора.



Там добавили, что в настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного преступления. Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).