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Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии

14 октября 2022, 16:57

Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии

Военные РФ расстреляли дирижера Херсонской областной филармонии. По этому факту начато расследование, сообщает Офис генерального прокурора.

«По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого они угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что в настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного преступления. Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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