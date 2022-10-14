Окупанти розстріляли диригента Херсонської обласної філармонії

14 жовтня 2022, 16:57

Окупанти розстріляли диригента Херсонської обласної філармонії

Військові РФ розстріляли диригента Херсонської обласної філармонії. За цим фактом розпочато розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, представники країни-агресора розстріляли у власному будинку в Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До того вони погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Там додали, що наразі правоохоронці вживають заходів, спрямованих на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального злочину. Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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