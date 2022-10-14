Обстрел в Донецке: есть раненые и погибший

В результате обстрела Куйбышеского района в Донецке был ранен и госпитализирован в больницу 22-летний мужчина. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Также в группировке «ДНР» заявили о повреждении многоэтажки и частного дома: осколки побили кровли, фасады, в окнах выбиты стекла.



Ранее сообщалось, что вследствие обстрела Куйбышеского района на улице Степаненко погиб 41-летний мужчина, а проспекте Колхозном была ранена 20-летняя девушка. Кроме того, на улице Былинной ранение получил 65-летний мужчина.

14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области погибли два мирных жителя.



13 октября в оккупированном Донецке на противопехотной мине-«лепестке» подорвался мужчина.



12 октября мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов в Донецке и Макеевке.