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Обстрел в Донецке: есть раненые и погибший

14 октября 2022, 18:32

Обстрел в Донецке: есть раненые и погибший

В результате обстрела Куйбышеского района в Донецке был ранен и госпитализирован в больницу 22-летний мужчина. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

Также в группировке «ДНР» заявили о повреждении многоэтажки и частного дома: осколки побили кровли, фасады, в окнах выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что вследствие обстрела Куйбышеского района на улице Степаненко погиб 41-летний мужчина, а проспекте Колхозном была ранена 20-летняя девушка. Кроме того, на улице Былинной ранение получил 65-летний мужчина.

14 октября сообщалось, что за прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области погибли два мирных жителя.

13 октября в оккупированном Донецке на противопехотной мине-«лепестке» подорвался мужчина.

12 октября мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов в Донецке и Макеевке.

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