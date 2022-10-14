Обстріл у Донецьку: є поранені та загиблий

Внаслідок обстрілу Куйбишеського району в Донецьку було поранено та госпіталізовано до лікарні 22-річного чоловіка. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Також у угрупуванні «ДНР» заявили про пошкодження багатоповерхівки та приватного будинку: уламки побили покрівлі, фасади, у вікнах вибито стекла.



Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Куйбишеського району на вулиці Степаненка загинув 41-річний чоловік, а на проспекті Колгоспному було поранено 20-річну дівчину. Крім того, на вулиці Билинній поранено 65-річного чоловіка.

14 жовтня повідомлялося, що минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» частини Донецької області загинули двоє мирних жителів.



13 жовтня в окупованому Донецьку на протипіхотній міні-пелюсті підірвався чоловік.



12 жовтня чоловік та жінка отримали поранення внаслідок обстрілів у Донецьку та Макіївці.