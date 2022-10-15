У Донецьку загинув мирний житель, ще шістьох людей поранено

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області загинув один мирний житель. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Стверджується, що чоловік загинув у Куйбишівському районі Донецька.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість цивільних осіб у Петрівському, Куйбишевському та Кіровському районах Донецька.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло двоє людей, ще шістьох мирних жителів поранено. Знайдено тіла шести цивільних, які загинули раніше.



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