Чеченські військові почали виселяти цивільних у Рубіжному — зведення Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці, які прибули з Чеченської республіки до міста Рубіжне Луганської області, почали виселяти місцевих мешканців із їхніх будинків для розміщення офіцерів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



«Порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що російські війська завдали минулої доби 5 ракетних і 23 авіаційних ударів, здійснив і до 60 обстрілів з РСЗВ. Більше 30 населених пунктів зазнали обстрілу супротивника. Серед них були Нікополь та Шахтарське Дніпропетровської області, Глушківка у Харківській, Оріхів та Малі Щербаки у Запорізькій, Дмитрівка — у Київській, Вугледар у Донецькій області та Білогірка на Херсонщині.



Обстановка збереглася без змін у Волинському та Поліському напрямках. Там існує загроза нанесення ракетних і авіаударів, застосування ударних БПЛА Shahed-136 з Білорусі.



На інших напрямках противник робив обстріли:

- на Сіверському напрямку — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БПЛА;

- на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілечтя, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам'янка та Дворічна;

- на Краматорському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;

- на Бахмутському та Авдіївському напрямах супротивник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них — Вугледар, Временка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки;

- на Южнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.



ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Торське та Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар та Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар'їнці, Побєда та Невельське на Авдіївському напрямку.



Українська авіація завдала 32 ударів — вразила 24 райони зосередження озброєння та військової техніки, 8 позицій ЗРК. Підрозділи ППО збили 6 БпЛА та 1 вертоліт противника. Ракетні війська та артилерія вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об'єктів ППО противника та інші військові цілі.



Внаслідок ударів артилерії ЗСУ у Марфополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено понад 20 окупантів. У Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. У Пологах – до 30 поранених окупантів. У Кам'янці-Дніпровському знищено 7 одиниць військової техніки і поранено близько 40 військовослужбовців. Окупанти намагаються ретельно приховати інформацію про загиблих. Їхня чисельність уточнюється.