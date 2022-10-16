Чеченські військові почали виселяти цивільних у Рубіжному — зведення Генштабу ЗСУ

16 жовтня 2022, 08:39

Чеченські військові почали виселяти цивільних у Рубіжному — зведення Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці, які прибули з Чеченської республіки до міста Рубіжне Луганської області, почали виселяти місцевих мешканців із їхніх будинків для розміщення офіцерів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

 «Порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ», — сказано в повідомленні.

 Зазначається, що російські війська завдали минулої доби 5 ракетних і 23 авіаційних ударів, здійснив і до 60 обстрілів з РСЗВ. Більше 30 населених пунктів зазнали обстрілу супротивника. Серед них були Нікополь та Шахтарське Дніпропетровської області, Глушківка у Харківській, Оріхів та Малі Щербаки у Запорізькій, Дмитрівка — у Київській, Вугледар у Донецькій області та Білогірка на Херсонщині.

 Обстановка збереглася без змін у Волинському та Поліському напрямках. Там існує загроза нанесення ракетних і авіаударів, застосування ударних БПЛА Shahed-136 з Білорусі.

 На інших напрямках противник робив обстріли:
 - на Сіверському напрямку з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БПЛА;
- на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілечтя, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам'янка та Дворічна;
- на Краматорському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;
- на Бахмутському та Авдіївському напрямах супротивник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Вугледар, Временка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки;
- на Южнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Торське та Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар та Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар'їнці, Побєда та Невельське на Авдіївському напрямку.

 Українська авіація завдала 32 ударів вразила 24 райони зосередження озброєння та військової техніки, 8 позицій ЗРК. Підрозділи ППО збили 6 БпЛА та 1 вертоліт противника. Ракетні війська та артилерія вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об'єктів ППО противника та інші військові цілі.

Внаслідок ударів артилерії ЗСУ у Марфополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено понад 20 окупантів. У Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. У Пологах – до 30 поранених окупантів. У Кам'янці-Дніпровському знищено 7 одиниць військової техніки і поранено близько 40 військовослужбовців. Окупанти намагаються ретельно приховати інформацію про загиблих. Їхня чисельність уточнюється.

Ще за темою

Місця
Україна Рубіжне
Організації
Генштаб ЗСУ
Події
Війна Зведення

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:49
Будівлю «адміністрації» Донецька обстріляли
14:54
У Криму повідомляють про вибухи
14:17
«ДНР» запускає котельні
10:35
Текстильник у Донецьку потрапив під обстріл: Є загибла та поранені
09:16
У Донецьку загинув мирний житель, ще шістьох людей поранено
23:32
Обстріли Костянтинівки та Бахмута — головне за день ►
18:32
Обстріл у Донецьку: є поранені та загиблий
16:57
Окупанти розстріляли диригента Херсонської обласної філармонії
15:56
У Волновасі відкрили бюст командира батальйону бойовиків «Вохи»
15:32
«ДНР»: Двох мирних жителів поранено обстрілом у Донецьку
15:29
На полігоні армії РФ на Донеччині прогримів вибух — місцеві Telegram-канали
15:19
Окупанти на Херсонщині знову говорили про евакуацію. Стремоусів був із шевроном «Сталін»
13:51
«ДНР»: У Макіївці автомобіль підірвався на міні «Пелюстка»
12:46
У небі Маріуполя було збито дві ракети — російські ЗМІ
12:39
Чотири доби чекають порома на материк. Наслідки підриву Кримського мосту ►
Всі новини
10:19
Російські війська знищили ракетами дві школи у Запорізькій області
09:49
Будівлю «адміністрації» Донецька обстріляли
09:28
«ДНР» заявила про обстріли: загинув мирний житель
09:08
Тіла вбитих під час окупації цивільних виявлено у Лимані
08:39
Чеченські військові почали виселяти цивільних у Рубіжному — зведення Генштабу ЗСУ
23:33
Бахмут та Костянтинівка під вогнем. Авдіївка майже знищена — головне за день ►
23:24
На полігоні у Білгородській області сталася стрілянина, 11 убитих
22:56
Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів, завдали авіаудару
22:10
Медведєв – наступник Путіна? Транзит влади у російських елітах ►
21:57
Найважче під Бахмутом: Зеленський — про ситуацію на фронті
21:34
Повертатися поки не можна: Гайдай розповів про ситуацію у деокупованих селах на Луганщині
20:58
Наближається до 65 тисяч: Зеленський озвучив кількість загиблих в Україні окупантів
20:27
Окупанти обстріляли Нікополь, поранено 5 людей
19:15
ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донеччині
18:41
«Записався добровольцем»: Гіркін вирушить на війну в Україну
Всі новини
ВІДЕО
Будівлю «адміністрації» Донецька обстріляли
16 жовтня, 09:49
Бахмут та Костянтинівка під вогнем. Авдіївка майже знищена — головне за день ►
15 жовтня, 23:33
Медведєв – наступник Путіна? Транзит влади у російських елітах ►
15 жовтня, 22:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама