Російські окупанти вивозять із захопленого Херсона так звані «держустанови». Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.



«Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків та пенсійного фонду», — йдеться у повідомленні.



Також у Генштабі ЗСУ зазначили, що рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської Федерації суттєво знизився, зокрема через відсутність медичної допомоги цивільному населенню.



«За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Білгородської області», — повідомили у Генштабі ЗСУ.

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