Из российского плена освободили Викторию Обидину, которую разлучили с маленькой дочерью

В рамках обмена военнопленных 17 октября из российского плена была освобождена Виктория Обидина — военный медик, которую во время эвакуации с «Азовстали» разлучили с ее 4-летней дочерью Алисой. Об этом сообщает «Укринформ».



Виктория была разлучена с дочерью во время эвакуации из Мариуполя 8 мая. В колонне с эвакуированными мариупольцами в Запорожье прибыла только девочка, а ее маму оставили в фильтрационном лагере российских военных.



Девушка является военным медиком и оказывала помощь раненым на «Азовстали».



Сначала девочку приютила заместительница главы Запорожской ОВА Злата Некрасова. Позже Алису передали родственникам. Вместе с ними девочка ждала возвращения мамы.



К освобождению медика призвали «Азов», вице-премьер-министр Ирина Верещук, к переговорам присоединялся также Красный Крест.