З російського полону звільнили Вікторію Обідіну, яку розлучили з маленькою дочкою

В рамках обміну військовополонених 17 жовтня з російського полону було звільнено Вікторію Обідіну — військового медика, яку під час евакуації з «Азовсталі» розлучили з її 4-річною дочкою Алісою. Про це повідомляє «Укрінформ».



Вікторію розлучили з дочкою під час евакуації з Маріуполя 8 травня. У колоні з евакуйованими маріупольцями до Запоріжжя прибула лише дівчинка, а її маму залишили у фільтраційному таборі російських військових.



Дівчина є військовим медиком і допомагала пораненим на «Азовсталі».



Спочатку дівчинку дала притулок заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова. Згодом Алісу передали родичам. Разом із ними дівчинка чекала на повернення мами.



До звільнення медика закликали «Азов», віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, до переговорів також приєднувався Червоний Хрест.