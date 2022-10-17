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Российским чиновникам в украинской оккупации повысили зарплату

17 октября 2022, 22:20

Российским чиновникам в украинской оккупации повысили зарплату

В России увеличили месячный оклад чиновников, которых откомандировали аннексированные территории Украины (Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области). Теперь, согласно указу президента РФ Владимира Путина, их оклад будет увеличен вдвое. Также они будут получать «суточные» в размере 8480 рублей.

В июне российское правительство выпустило постановление, согласно которому госслужащие, командированные в оккупированные районы Донбасса, также будут получать зарплату в двойном размере. Финансовое обеспечение увеличенных окладов осуществляется за счет федерального бюджета РФ.

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