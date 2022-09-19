Правительство предлагает наказывать чиновников за получение паспорта РФ

Правительство Украины предложило ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства украинскими чиновниками и принудительную паспортизацию в оккупации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.



Правительство уже зарегистрировало в парламенте соответствующий законопроект №8057. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.



Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:

приобретение в условиях военного положения гражданином Украины, который является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или по состоянию на 23.02.2022 был таким лицом, российского гражданства при отсутствии признаков государственной измены;

принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;

пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.

Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может проводиться заочно.



Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины: