Мобилизованный чиновник из Москвы погиб в Украине — СМИ

Начальник одного из отделов в правительстве Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине. Об этом сообщила заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева.



По словам Лосевой, 28-летний мужчина был мобилизован и отправлен воевать в Украину на стороне страны-агрессора, хотя у него не было боевого опыта.



«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней», — написала Лосева.

Владимир Путин сообщил, что мобилизационные мероприятия в РФ планируют завершить за полмесяца. По его словам, по состоянию на 14 октября из запланированных 300 тысяч россиян мобилизовано 222 тысячи.

Около 500 мобилизованных в России мужчин рассказали, что их не приписали ни к одному подразделению и бросили с неучтенными автоматами и боевыми патронами в Белгородской области.

На контрольно-пропускном пункте в Счастье Луганской области оккупанты держат около 200 добровольцев и мобилизованных, которые вышли из Дробышево — освобожденного украинскими силами.