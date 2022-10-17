Російським чиновникам в українській окупації підвищили зарплату

У Росії збільшили місячний оклад чиновників, яких відрядили на анексовані території України (Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області). Тепер, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, їхній оклад буде збільшено вдвічі. Також вони отримуватимуть "добові" у розмірі 8480 рублів.



У червні російський уряд випустив ухвалу, згідно з якою держслужбовці, відряджені в окуповані райони Донбасу, також отримуватимуть зарплату в подвійному розмірі. Фінансове забезпечення збільшених окладів здійснюється з допомогою федерального бюджету РФ.