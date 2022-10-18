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Грузовикам разрешили проезд по Крымскому мосту

18 октября 2022, 20:12

Грузовикам разрешили проезд по Крымскому мосту

Грузовикам весом до 40 т разрешили проезд по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме.

«Запустили движение в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 т проезжать», — сообщил он.

По словам Хуснуллина, специалисты укрепили левую полосу, благодаря чему легковые машины и автобусы могут ездить по мосту. Очередей и пробок также не наблюдается.

Электропоезда запустили 13 октября, они следуют по «усиленному графику» — чтобы снять нагрузку с паромной переправы.

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Ранее сообщалось, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» должна завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое подписал его глава Михаил Мишустин.

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