Грузовикам разрешили проезд по Крымскому мосту

Грузовикам весом до 40 т разрешили проезд по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в Госдуме.



«Запустили движение в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 т проезжать», — сообщил он.



По словам Хуснуллина, специалисты укрепили левую полосу, благодаря чему легковые машины и автобусы могут ездить по мосту. Очередей и пробок также не наблюдается.



Электропоезда запустили 13 октября, они следуют по «усиленному графику» — чтобы снять нагрузку с паромной переправы.

Ранее сообщалось, что компания «Нижнеангарсктрансстрой» должна завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое подписал его глава Михаил Мишустин.