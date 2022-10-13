«Чтобы обвинить Украину»: Наев рассказал, кто мог взорвать Крымский мост

Массированный удар по украинским городам не вызван взрывом на Крымском мосту. Взрыв могли устроить, чтобы обвинить Украину. Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



«Нам об этом точно неизвестно. Из источников, в том числе из страны-агрессора, — это могли быть разборки между соответствующими силовыми ведомствами РФ», — рассказал Наев.



Командующий подчеркнул, что в любом случае, это не стало причиной массированного удара по Украине.



«Это было сделано искусственно, чтобы обвинить Украину», — сказал Наев.



Также генерал-лейтенант сообщил, что командование Объединенных сил точно не причастно к событиям на мосту, и он придерживается версии о том, что известно: о разборках внутри России.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Погибли четыре человека.



По версии российского следствия, взорвался грузовик, в котором находилась взрывчатка. ФСБ РФ отчиталась о задержании восьми подозреваемых.



Уже днем 8 октября автомобильное движение по уцелевшей ветке моста было возобновлено. При этом фуры пока не пропускают, для них между Крымом и Краснодарским краем РФ организовали паромную переправу. Вечером того же дня было запущено движение поездов по мосту.



Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.



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