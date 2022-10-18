Вантажівкам дозволили проїзд Кримським мостом

Вантажівкам вагою до 40 т дозволили проїзд Кримським мостом. Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, виступаючи у Держдумі.



«Запустили рух у двосмуговому виконанні, вже не реверсивно. І сьогодні можуть вантажні машини до 40 т проїжджати», — повідомив він.



За словами Хуснулліна, фахівці зміцнили ліву смугу, завдяки чому легкові машини та автобуси можуть їздити мостом. Черг та пробок також не спостерігається.



Електропоїзди запустили 13 жовтня, вони прямують за «посиленим графіком» — щоб зняти навантаження з поромної переправи.

Раніше повідомлялося, що компанія «Нижньоангарськтрансбуд» має завершити відновлення Кримського мосту до 1 липня 2023 року. Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, який підписав його очільник Михайло Мішустін.