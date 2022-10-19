Жители Донецка получили смс об эвакуации. «ДНР» заявила о технических неполадках

В оккупированном Донецке утром жители массово сообщали о получении смс о необходимости срочно эвакуироваться.





Позже «минсвязи ДНР» дало разъяснение по поводу этих сообщений для абонентов «Феникса».



«19 октября в связи с техническими неполадками SMS-сообщения об эвакуации получили некоторые жители Донецка. Обращаем внимание, что данные сообщения предназначены исключительно для жителей Херсонской области», — заявили в «минсвязи».

Ранее «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах оккупантов переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей захваченного войсками РФ региона.



Также российские СМИ показали, как из оккупированного Херсона уже начали вывозить жителей теплоходами. Въезд в регион для гражданских лиц закрыли на семь дней.