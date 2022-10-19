Жителі Донецька отримали смс про евакуацію. «ДНР» заявила про технічні несправності

19 жовтня 2022, 12:31

Жителі Донецька отримали смс про евакуацію. «ДНР» заявила про технічні несправності

В окупованому Донецьку вранці мешканці масово повідомляли про отримання смс про необхідність терміново евакуюватись.



Пізніше «мінзв'язку ДНР» дало роз'яснення щодо цих повідомлень для абонентів «Фенікса».

«19 жовтня у зв'язку з технічними проблемами SMS-повідомлення про евакуацію отримали деякі жителі Донецька. Звертаємо увагу, що ці повідомлення призначені виключно для мешканців Херсонської області», — заявили у «мінзв'язку».

Раніше «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо повідомляв про плани окупантів перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів захопленого військами РФ регіону.

Також російські ЗМІ показали, як з окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців теплоходами. В'їзд у регіон для цивільних осіб закрили на сім днів.

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