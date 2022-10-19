У Херсонській облраді закликали мешканців області бути готовими до провокацій окупантів

Херсонська облрада звернулася до голів ОСББ, медичного персоналу та мешканців міста Херсон. Звернення розмістив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Один із меседжів пропаганди окупантів — ЗСУ обстрілюватимуть місто. Наголошую на тому, що українська армія не вчиняла і не вчинятиме таких дій. Наші воїни в першу чергу звільняють людей, а не території», - зазначив він.

Соболевський закликав херсонців бути готовими до провокацій окупантів.



«Голови ОСББ і працівники лікарень мають перевірити наявні укриття на предмет можливого прийняття там людей. Лікарні в Херсоні — це гуманітарні штаби. Треба бути готовими до роботи у посиленому режимі», — написав Соболевський.

Містянам же Соболевський порекомендував згадати про тривожну валізу з документами, запасами води та їжі на кілька діб.

Раніше губернатор Хесонської області Володимир Сальдо повідомляв про плани окупантів перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів захопленого військами РФ регіону.



Також російські ЗМІ показали, як із окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців теплоходами.



Пізніше призначений РФ «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що всі підрозділи та «міністерства» «громадянської адміністрації» регіону переїжджають на лівобережжя Дніпра. Також закривається на тиждень в'їзд до Херсонської області (на правобережжя Дніпра).