Влада закликала херсонців ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію»

У Херсонській ОВА закликали мешканців області ігнорувати заяви окупантів щодо «евакуації». Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що російські війська хочуть таким чином взяти українців у заручники, щоб потім використати їх як «живий щит».

«Херсонці, наполегливо прошу вас, – ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають від вас окупанти. Вони хочуть взяти наших людей в заручники та використовувати їх немов «живий щит». Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми», - написав Янушевич.

Раніше призначений РФ «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про плани окупантів перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів захопленого військами РФ регіону.



Також російські ЗМІ показали , як із окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців теплоходами.



Пізніше Сальдо заявив , що всі підрозділи та «міністерства» «громадянської адміністрації» регіону переїжджають на лівобережжя Дніпра. Також закривається на тиждень в'їзд до Херсонської області (на правобережжі Дніпра).



21 червня віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала залишити окуповану військами РФ територію Херсонської області.