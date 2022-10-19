Влада закликала херсонців ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію»

19 жовтня 2022, 16:15

Влада закликала херсонців ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію»

У Херсонській ОВА закликали мешканців області ігнорувати заяви окупантів щодо «евакуації». Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що російські війська хочуть таким чином взяти українців у заручники, щоб потім використати їх як «живий щит».

«Херсонці, наполегливо прошу вас, – ігноруйте все, що вам кажуть або вимагають від вас окупанти. Вони хочуть взяти наших людей в заручники та використовувати їх немов «живий щит». Не дозвольте, щоб імперія зла прикривалася вами, вашими батьками, дітьми», - написав Янушевич.

Раніше призначений РФ «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про плани окупантів перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів захопленого військами РФ регіону.

Також російські ЗМІ показали , як із окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців теплоходами.

Пізніше Сальдо заявив , що всі підрозділи та «міністерства» «громадянської адміністрації» регіону переїжджають на лівобережжя Дніпра. Також закривається на тиждень в'їзд до Херсонської області (на правобережжі Дніпра).

21 червня віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала залишити окуповану військами РФ територію Херсонської області.

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