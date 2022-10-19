Израиль пояснил, что даст Украине вместо оружия

Израильское правительство предложило помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных ударах, но не будет предоставлять системы вооружения. Об этом заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, сообщает Jerusalem Post.



«Наша политика в отношении Украины не изменится – мы будем продолжать поддерживать ее вместе с Западом, но мы не будем предоставлять системы вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией об их потребностях и предложили помощь в разработке спасательной системы раннего предупреждения», – заявил Ганц во время брифинга для послов стран-членов ЕС в Израиле.



Израиль публично высказался о возможной помощи Украине после очередного заявления Киева о том, что страна могла бы помочь отражать атаки дронов-камикадзе, которые Россия закупила предположительно у Ирана.



Ранее сообщалось, что министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за предоставление Украине военной помощи.



«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО», — высказался Шай.



В правительстве Израиля пояснили, что это частная позиция.







