Ізраїль пояснив, що дасть Україні замість зброї

Ізраїльський уряд запропонував допомогу Україні у розробці системи раннього попередження про ракетні удари, але не надаватиме системи озброєння. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, повідомляє Jerusalem Post.



«Наша політика щодо України не зміниться – ми продовжуватимемо підтримувати її разом із Заходом, але ми не надаватимемо системи озброєння. Ми попросили українців поділитися інформацією про їхні потреби та запропонували допомогу у розробці рятувальної системи раннього попередження», – заявив Ганц під час брифінгу для послів країн-членів ЄС в Ізраїлі.



Ізраїль публічно висловився про можливу допомогу Україні після чергової заяви Києва про те, що країна могла б допомогти відбивати атаки дронів-камікадзе, які Росія закупила імовірно в Ірану.



Раніше повідомлялося, що міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.



«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США та країни НАТО», — сказав Шай.



В уряді Ізраїлю пояснили, що це є приватна позиція.