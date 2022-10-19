Ізраїль пояснив, що дасть Україні замість зброї

19 жовтня 2022, 20:26

Ізраїль пояснив, що дасть Україні замість зброї

Ізраїльський уряд запропонував допомогу Україні у розробці системи раннього попередження про ракетні удари, але не надаватиме системи озброєння. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, повідомляє Jerusalem Post.

«Наша політика щодо України не зміниться – ми продовжуватимемо підтримувати її разом із Заходом, але ми не надаватимемо системи озброєння. Ми попросили українців поділитися інформацією про їхні потреби та запропонували допомогу у розробці рятувальної системи раннього попередження», – заявив Ганц під час брифінгу для послів країн-членів ЄС в Ізраїлі.

Ізраїль публічно висловився про можливу допомогу Україні після чергової заяви Києва про те, що країна могла б допомогти відбивати атаки дронів-камікадзе, які Росія закупила імовірно в Ірану.

Раніше повідомлялося, що міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

«Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США та країни НАТО», — сказав Шай.

В уряді Ізраїлю пояснили, що це є приватна позиція.

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