Гайдай: На восстановление Луганской области понадобится минимум 7 лет

На восстановление Луганской области может понадобиться более 10 лет. Такое предположение высказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Около 10 лет только придется заниматься разминированием. Параллельно нужно 4 года, чтобы восстановить критическую инфраструктуру. До 7 лет можно будет восстановить Луганщину в идеальном состоянии – вся инфраструктура будет современная, модернизированная. Что будет дальше – время покажет», – сказал Гайдай в эфире национального телемарафона.



По его словам, россияне при отступлении разрушают и минируют населенные пункты, дороги, трассы, мосты, административные здания. В частности, село Стельмаховка на Луганщине россияне «Градами» уничтожали полностью.



Гайдай предположил, что на этом российские военные не остановятся, но тем не менее необходимо будет восстанавливать все разрушенное.



«Попасная, Белогоровка, Тошковка, Новотошковское... сейчас стирается полностью Стельмаховка. Думаю, что на этом россияне не остановятся. Тем не менее, восстанавливать нужно будет в любом случае все населенные пункты», – подчеркнул он.



По словам Гайдая, в первую очередь будут восстанавливаться те села, где проживало максимальное количество людей. А дальше – от большого количества жителей к меньшему.