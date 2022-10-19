Гайдай: На відновлення Луганської області знадобиться щонайменше 7 років

На відновлення Луганської області може знадобитися понад 10 років. Таке припущення сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Близько 10 років тільки доведеться займатися розмінуванням. Паралельно потрібно чотири роки, щоб відновити критичну інфраструктуру. До 7 років можна буде відновити Луганщину у ідеальному стані – вся інфраструктура буде сучасна, модернізована. Що буде далі – час покаже», – сказав Гайдай у ефірі національного телемарафону.



За його словами, росіяни під час відступу руйнують та мінують населені пункти, дороги, траси, мости, адміністративні будівлі. Зокрема село Стельмахівка на Луганщині росіяни «Градами» знищували повністю.



Гайдай припустив, що на цьому російські військові не зупиняться, проте необхідно буде відновлювати все зруйноване.



«Попасна, Білогорівка, Тошківка, Новотошківське... зараз стирається повністю Стельмахівка. Думаю, що на цьому росіяни не зупиняться. Проте відновлювати потрібно буде у будь-якому випадку всі населені пункти», – наголосив він.



За словами Гайдая, насамперед відновлюватимуться ті села, де проживала максимальна кількість людей. А далі – від великої кількості мешканців до меншої.