В неприфронтовых громадах готовы к отопительному сезону почти на 100% — Шмыгаль

Жилищный фонд, больницы, школы в неприфронтовых громадах готовы к отопительному сезону почти на 100%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Российские войска продолжат свой террор и удары по объектам энергетики. В ответ мы продолжим нашу тщательную подготовку к отопительному сезону. Накапливаем ресурсы. Формируем резервы», — сказал он.



Кроме того, по словам премьера, в подземных хранилищах Украина накопила 14 миллиардов 135 миллионов кубических метров газа.



«Мощности для импорта из стран ЕС в случае необходимости также подготовлены. Угля на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период», — сообщил Шмыгаль.



Также премьер подчеркнул, что правительство уже выделило местным властям более 4,5 миллиарда гривен — для быстрого восстановления объектов инфраструктуры.





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