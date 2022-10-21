Опалювальний сезон: Кириленко розповів, що чекає на жителів Донеччини

На Донеччині готуються до опалювального сезону. Попри те, що цей час буде вкрай складним, в області, як і раніше, залишаються люди. І їх потрібно забезпечити теплом. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, ситуація залишається складною. Обстріли не припиняються: і по лінії фронту, і по містах, що відносно віддалені від фронту.



Щодо майбутнього опалювального сезону, влада розраховує, що котельні отримуватимуть газ. Відповідно, приватний сектор у містах та об'єкти критичної інфраструктури будуть із газом.



«Фактично щодня є перебої з електропостачанням, водопостачанням. Водойми резервні здебільшого вичерпані», — поінформував очільник області.



Кириленко зазначив, що є план щодо підготовки альтернативних видів палива — вже встановлено та підготовлено котельні на такому паливі.



«Критична інфраструктура, особливо лікарні, які працюють у посиленому режимі з урахуванням бойових дій — будуть забезпечені (теплом)», — сказав він.



Крім того, буде розгорнуто пункти обігріву в містах, зокрема вздовж лінії фронту, а також на деокупованих територіях — це Святогірська та Лиманська громади.

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