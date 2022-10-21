Перший банкомат запрацював у Лимані після деокупації міста ЗСУ

У нещодавно деокупованому Лимані Донецької області запрацював перший банкомат. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Завдяки Ощадбанку відтепер лиманці мають доступ до власних грошей: пенсій, зарплат, соціальних виплат тощо», — сказав Кириленко, зазначивши, що працює банкомат з 10 до 16 години.

Також голова Донецької ОВА повідомив, що це вже другий банкомат, який заробив на звільненій від армії РФ території області – перший відкритий Ощадбанком у Святогірську.

18 жовтня глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в нещодавно звільнених від російських військ Лимані та Святогірську зруйновано 90% будинків.



19 жовтня ДСНС України повідомила, що у звільненому від російських окупантів Святогірську запрацювала пожежна частина.



21 жовтня у Донецькій ОВА розповіли, що у звільненому від окупантів Лимані завершено стабілізаційні заходи, але триває розмінування. Також повідомлялося, що в місті вже відновлено роботу органів влади.



