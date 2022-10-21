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Эрдоган намерен созвониться с Зеленским и Путиным

21 октября 2022, 14:38

Эрдоган намерен созвониться с Зеленским и Путиным

Турция не теряет надежды на диалог между лидерами Украины и РФ. Обе стороны сегодня несут тяжелые потери. Проигравшей стороны у мира не будет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан, передает Агентство «Анадолу».

Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложилось впечатление «о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной, нежели раньше».

«В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским], поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир», — подчеркнул Эрдоган.

Также турецкий лидер затронул вопрос продления соглашения о «зерновом коридоре», обеспечивающем поставки агропродукции из черноморских портов Украины на мировые рынки.

Турецкий лидер отметил, что по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза, которые перевозили восемь миллионов тонн агропродукции.

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