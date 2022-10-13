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Эрдоган предложил Путину продлить «зерновое соглашение»

13 октября 2022, 15:59

Эрдоган предложил Путину продлить «зерновое соглашение»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину продлить действие «зернового соглашения». Об этом сообщает Reuters.

«Мы полны решимости усилить и продолжить экспорт зерна… и переброску российского зерна и удобрений в другие страны через Турцию», - сказал Эрдоган.

Путин заявил на встрече, что в беднейшие страны поступает «недостаточно зерна». Россия также заявляет, что ее собственный экспорт зерна и удобрений, хотя и не подвергается прямым санкциям Запада, сдерживается проблемами с доступом в иностранные порты и трудностями с получением страховки.

При этом Путин назвал Турцию наиболее надежным маршрутом для доставки газа в Европейский Союз, и предложил создать там «газовый хаб».

«В ходе работы этого хаба, который мы могли бы создать вместе, конечно же, это была бы и площадка не только для поставок, но и для определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования», - сказал Путин.

22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. По состоянию на 13 октября, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн тонн агропродукции.

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