Ердоган має намір зателефонувати Зеленському та Путіну

Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами України та РФ. Обидві сторони сьогодні зазнають тяжких втрат. Сторони, що програла, у миру не буде, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту до Азербайджану, передає Агентство «Анадолу».



Ердоган розповів, що за підсумками останнього спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним у нього склалося враження «про пом'якшення позиції російського лідера щодо діалогу з Україною, ніж раніше».



«Найближчими днями за підсумками телефонних розмов [з Путіним та Зеленським], зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до розв'язання цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир», — наголосив Ердоган.



Також турецький лідер порушив питання продовження угоди про «зерновий коридор», що забезпечує постачання агропродукції з чорноморських портів України на світові ринки. Він зазначив, що станом на 20 жовтня з портів України відбули 363 суховантажні машини, які перевозили вісім мільйонів тонн агропродукції.



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