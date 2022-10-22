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Кириленко рассказал об оперативной ситуации на Донетчине

22 октября 2022, 12:20

Кириленко рассказал об оперативной ситуации на Донетчине

В Донецкой области российские силы вели обстрелы от Угледарской до Лиманской громады. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении под обстрелами Новоукраинка, повреждены два дома. Также россияне били по окрестностям Угледара и Павловки», — рассказал Кириленко.

По его словам, на Донецком направлении есть разрушения.

«В Кураховской громаде повреждена высоковольтная сеть — Острое остается без электричества. Авдеевка подверглась единичным обстрелам ночью и массированным артобстрелам утром: были прилеты в районе АКХЗ и автобазы. Объем ущерба устанавливаем. На Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской громады», — проинформировал руководитель ОВА.

Также, по его словам, на Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Число пострадавших и объемы разрушений устанавливаются.

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