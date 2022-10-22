Кириленко розповів про оперативну ситуацію на Донеччині

На Донеччині російські сили вели обстріли від Вугледарської до Лиманської громади. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Волноваському напрямку під обстрілами Новоукраїнка, пошкоджено два будинки. Також росіяни били по околицях Вугледара та Павлівки», — розповів Кириленко.



За його словами, на Донецькому напрямку є руйнування.



«У Курахівській громаді пошкоджено високовольтну мережу — Гостре залишається без електрики. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів уночі та масованих артобстрілів вранці: були прильоти в районі АКХЗ та автобази. Обсяг шкоди встановлюємо. На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади», — поінформував керівник ОВА.



Також, за його словами, на Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді. Число постраждалих та обсяги руйнувань встановлюються.

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На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще десятьох людей поранено.