«Линия Вагнера» на Луганщине не такая длинная — Гайдай

На Сватовском направлении продолжаются жестокие бои, Россия подтянула туда большие резервы из мобилизованных и пытается построить линию обороны. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



По его словам, на оккупированной территории Луганщины Россия усилила мобилизацию.



«После того, как кремлевский режим объявил о том, что это уже территория Россиско Федерации, они уже не скрываясь проводят тотальную мобилизацию. Сейчас в ближайших маленьких селах выселяют людей из их частных домов, туда заселяют своих боевиков. Там есть и "вагнеровцы", и "кадыровцы", и есть регулярные войска, и свежемобилизованные - очень много натянули», — рассказал Гайдай.



Он отметил, что оккупанты строят линию обороны, так называемую «линию Вагнера», но пока она не такая протяженная.



«Врут себе, в первую очередь, потому что говорят, что она протяженностью около сотни километров или больше, на самом деле это пара километров пока, и не успеют они сделать ее полностью», — сказал глава области.



Он добавил, что в целом на Луганщине «ситуация сложная, но все идет по плану Вооруженных Сил Украины».