Лінія Вагнера на Луганщині не така довга — Гайдай

На Сватівському напрямку тривають жорстокі бої, Росія підтягла туди великі резерви з мобілізованих і намагається збудувати лінію оборони. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону.



За його словами, на окупованій території Луганщини Росія посилила мобілізацію.



«Після того, як кремлівський режим оголосив про те, що це вже територія Росії, вони вже не ховаючись проводять тотальну мобілізацію. Нині у найближчих маленьких селах виселяють людей із їхніх приватних будинків, туди заселяють своїх бойовиків. Там є і "вагнерівці", і "кадировці", і є регулярні війська, і свіжомобілізовані — дуже багато натягнули», — розповів Гайдай.



Він зазначив, що окупанти будують лінію оборони, так звану «лінію Вагнера», але поки що вона не така протяжна.



«Брешуть собі, насамперед, тому що кажуть, що вона довжиною близько сотні кілометрів або більше, насправді це пара кілометрів поки що, і не встигнуть вони зробити її повністю», — сказав голова області.



Він додав, що загалом на Луганщині «ситуація складна, але все йде за планом Збройних Сил України».