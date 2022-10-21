Оккупанты заявили, что под обстрел в Херсоне в комчас попала колонна с журналистами

Вчера в 22:40 под обстрел на переправе в оккупированном Херсоне попала колонна машин с журналистами двух местных пророссийских телеканалов. Об этом заявил «замглавы оккупационной администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Он уверяет, что обстрел начался, когда авто начали движение.



«Могло быть и больше погибших», — сказал Стремоусов.



Ранее оккупационные «власти» не упоминали, что колонна состояла из журналистов.



Объясняя, почему колонна ехала в такое позднее время, Стремоусов заявил, что «в связи со сложившейся ситуацией» они позволяют людям эвакуироваться на паромной переправе, несмотря на комендантский час.



При этом ранее на херсонских пророссийских ресурсах и в смс-рассылке распространялась информация, что паромная переправа работает с 07:00 до 20:00.

Ранее оккупанты заявили, что в Херсоне под обстрел во время переправы через реку Днепр 20 октября попали мирные жители. Информацию об обстреле прокомментировали в ВСУ. В частности, в Оперативном командовании «Юг» подтвердили огневой контроль над Антоновским мостом, но опровергли, что в результате этого не могли пострадать гражданские, поскольку огонь велся во время действия комендантского часа.