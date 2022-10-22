Окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині — Генштаб ЗСУ

Росіяни залишають територію Херсонської області, причому частіше грабують місцевих жителів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



«За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал», — йдеться в оперативному зведенні Генштабу.



Також наголошується, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій росіян у Херсоні.



«Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі і намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту», — додали в Генштабі.

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