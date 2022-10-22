Удары оккупантов по инфрастуктуре не остановят продвижение ВСУ — Зеленский

Российские ракетные удары не остановят активное продвижение украинских военных, террор против инфраструктуры не создаст трудности обороне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в субботу, 22 октября.



Он отметил, что от каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего государства.



«Пожалуйста, ограничивайте работу техники, потребляющей много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. Пожалуйста, обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний, когда могут быть стабилизационные отключения на вашей улице или в вашем районе. Планируйте свой день с учетом этой информации. Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать», — обратился к украинцам президент.



Он подчеркнул, что ни сегодняшний, ни какие-либо другие подобные удары оккупантов не остановят украинских защитников.



«Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно — я подчеркиваю: ежедневно продвигаются вперед», — резюмировал Зеленский.