Удари окупантів по інфраструктурі не зупинять просування ЗСУ — Зеленський

Російські ракетні удари не зупинять активне просування українських військових, терор проти інфраструктури не створить труднощі обороні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні увечері у суботу, 22 жовтня.



Він зазначив, що від кожного міста та району України залежить стабільність роботи енергетики усієї держави.



«Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці або у вашому районі. Плануйте свій день із урахуванням цієї інформації. Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати», — звернувся до українців президент.



Він наголосив, що ні сьогоднішній, ні якісь інші подібні удари окупантів не зупинять українських захисників.



«Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що цей терор проти нашої інфраструктури та людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об'єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти у цій війні. Наші Сили оборони отримують все необхідне для захисту держави і щодня — я наголошую: щодня просуваються вперед», — резюмував Зеленський.