Удари окупантів по інфраструктурі не зупинять просування ЗСУ — Зеленський

22 жовтня 2022, 22:16

Удари окупантів по інфраструктурі не зупинять просування ЗСУ — Зеленський

Російські ракетні удари не зупинять активне просування українських військових, терор проти інфраструктури не створить труднощі обороні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні увечері у суботу, 22 жовтня.

Він зазначив, що від кожного міста та району України залежить стабільність роботи енергетики усієї держави.

«Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці або у вашому районі. Плануйте свій день із урахуванням цієї інформації. Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати», — звернувся до українців президент.

Він наголосив, що ні сьогоднішній, ні якісь інші подібні удари окупантів не зупинять українських захисників.

«Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що цей терор проти нашої інфраструктури та людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об'єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти у цій війні. Наші Сили оборони отримують все необхідне для захисту держави і щодня — я наголошую: щодня просуваються вперед», — резюмував Зеленський.

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
23:14
Донеччина розпочинає опалювальний сезон — головне за день ►
17:28
У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада
16:54
«ЛНР» звинуватила підлітка у замаху на вбивство очільника «сільради»
15:54
Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами
14:25
У Донецьку під обстріл потрапили два райони, загинули двоє чоловіків
14:03
Наступ ЗСУ на Херсон: Коли на нього чекати ►
12:53
Угрупування «ДНР» повідомило, скільки людей хоче звільнити з полону
11:08
Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»
10:24
У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг
Всі новини
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
23:31
«Гради», артилерія, міномети: Окупанти обстріляли шість громад Сумщини
22:58
Через російські удари 2,7 мільйона абонентів залишилися без світла, надвечір це число скоротилося вдвічі
22:16
Удари окупантів по інфраструктурі не зупинять просування ЗСУ — Зеленський
21:43
Окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині — Генштаб ЗСУ
20:59
У Бєлгородській області встановлюють протитанкові споруди
20:38
Зеленський: Колишніх відносин із Росією вже не буде, суспільство не пробачить
19:55
Падають цілі під'їзди: Мер Бахмута розповів про обстріли міста
18:54
З початку доби окупанти завдали 40 ракетних ударів по Україні — Генштаб ЗСУ
18:24
Лінія Вагнера на Луганщині не така довга — Гайдай
17:30
Противник підняв ставки: Міноборони — про удари Росії по критичній інфраструктурі
16:57
ОП: Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи
16:45
У Святогірську рятувальники розбирають зруйновану багатоповерхівку, шукають загиблого
16:30
«Агресор випустив 36 ракет, більшість збиті»: Зеленський показав наслідки «прильоту»
15:59
Обстріл Шебекіно під Бєлгородом: Загинуло двоє людей, 11 — поранено
Всі новини
ВІДЕО
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
22 жовтня, 23:43
Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей
22 жовтня, 14:20
У Костянтинівці вночі та вранці лунали вибухи, у соцмережах пишуть про поранених
22 жовтня, 08:21

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама