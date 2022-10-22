Зеленский: Прежних отношений с Россией уже не будет, общество не простит

Между Украиной и Россией уже не будет прежних отношений после завершения войны, поскольку украинцы не простят россиян, которые пытаются их уничтожить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для канадских телеканалов CTV и CBC.



Он отметил, что рано или поздно Россию возглавят люди, с которыми Украина сможет общаться при условии, что не будет войны.



«Но при условии, что не будет войны, что это не будет ультиматумом, при уважении нашего суверенитета и нашей нации, наших людей, нашего права. В таких условиях, конечно, будет общение. Будет ли возвращение отношений, которые были до войны? Уверен, что нет. Общество им этого не простит», — сказал Зеленский.



По его словам, уровень отношений будет зависеть от того, сама ли Россия вернет захваченные территории или Украине придется их отвоевывать.



«Политические отношения будут. Но обществу вы не можете диктовать, как относиться к обществу государства, которое хотело стереть нас с лица земли», — добавил президент.

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