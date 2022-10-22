«Агрессор выпустил 36 ракет, большинство сбиты»: Зеленский показал последствия «прилета»

Российские войска выпустили по Украине 36 ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбиты. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру», — написал Зеленский.



Также он опубликовал фото последствий одного из «прилетов».

«На фото только один из примеров того, как враг пытается сломать нас. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор», — подытожил президент.