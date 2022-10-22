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Из-за российских ударов 2,7 миллиона абонентов остались без света, к вечеру это число сократилось вдвое

22 октября 2022, 22:58

Из-за российских ударов 2,7 миллиона абонентов остались без света, к вечеру это число сократилось вдвое

Из-за российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины без электричества остались 2,7 миллиона абонентов, к вечеру свет удалось вернуть половине из них. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что сегодня обстрелам подверглась энергетическая инфраструктура в Волынской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Николаевской, Хмельницкой областях, в ряде регионов ракеты удалось сбить.

«На 11 часов утра у нас было отключено 2 миллиона 700 тысяч абонентов от электроэнергии, и уже на 19 часов эта цифра уменьшилась вдвое, это уже 1,3 миллиона. Энергетики вместе с областными военными администрациями круглосуточно и ночью будут ремонтировать все, что можно, чтобы утром люди были с электроэнергией», — сказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что сейчас всем украинцам нужно минимизировать потребление электроэнергии, независимо от региона проживания.

«Это позволит нам не отключать электроэнергию на несколько часов или на полдня, а может, и на день, если вы будете меньше потреблять электроэнергию, и это поможет всем украинцам. Оккупант пытается сделать блэкаут наше стране, и нам надо показать, что мы можем этому противостоять», — добавил Кирилл Тимошенко.

С утра в субботу, 22 октября, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них удалось сбить, остальные попали по объектам энергетической инфраструктуры.

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