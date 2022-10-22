Через російські удари 2,7 мільйона абонентів залишилися без світла, надвечір це число скоротилося вдвічі

22 жовтня 2022, 22:58

Через російські удари 2,7 мільйона абонентів залишилися без світла, надвечір це число скоротилося вдвічі

Через російські ракетні удари по критичній інфраструктурі України без електрики залишилося 2,7 мільйона абонентів, надвечір світло вдалося повернути половині з них. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру у Волинській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Миколаївській, Хмельницькій областях, у низці регіонів ракети вдалося збити.

«На 11 годину ранку у нас було відключено 2 мільйони 700 тисяч абонентів від електроенергії, і вже на 19 годину ця цифра зменшилася вдвічі, це вже 1,3 мільйона. Енергетики разом із обласними військовими адміністраціями цілодобово і вночі ремонтуватимуть усе, що можна, щоб уранці люди були з електроенергією», — сказав Тимошенко.

Він наголосив, що зараз усім українцям потрібно мінімізувати споживання електроенергії, незалежно від регіону проживання.

«Це дозволить нам не відключати електроенергію на кілька годин або на півдня, а може, і на день, якщо ви менше споживатимете електроенергію, і це допоможе всім українцям. Окупант намагається зробити блекаут нашій країні, і нам треба показати, що ми можемо цьому протистояти», - додав Кирило Тимошенко.

З ранку в суботу, 22 жовтня, російські війська випустили по Україні 36 ракет, більшість із них вдалося збити, решта потрапила по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Дивіться також:

Читайте також:

Противник підняв ставки: Міноборони - про удари Росії по критичній інфраструктурі

Ще за темою

Інше
Війна Енергопостачання
Організації
Офіс президента

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
23:14
Донеччина розпочинає опалювальний сезон — головне за день ►
17:28
У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада
16:54
«ЛНР» звинуватила підлітка у замаху на вбивство очільника «сільради»
15:54
Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами
14:25
У Донецьку під обстріл потрапили два райони, загинули двоє чоловіків
14:03
Наступ ЗСУ на Херсон: Коли на нього чекати ►
12:53
Угрупування «ДНР» повідомило, скільки людей хоче звільнити з полону
11:08
Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»
10:24
У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг
Всі новини
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
23:31
«Гради», артилерія, міномети: Окупанти обстріляли шість громад Сумщини
22:58
Через російські удари 2,7 мільйона абонентів залишилися без світла, надвечір це число скоротилося вдвічі
22:16
Удари окупантів по інфраструктурі не зупинять просування ЗСУ — Зеленський
21:43
Окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині — Генштаб ЗСУ
20:59
У Бєлгородській області встановлюють протитанкові споруди
20:38
Зеленський: Колишніх відносин із Росією вже не буде, суспільство не пробачить
19:55
Падають цілі під'їзди: Мер Бахмута розповів про обстріли міста
18:54
З початку доби окупанти завдали 40 ракетних ударів по Україні — Генштаб ЗСУ
18:24
Лінія Вагнера на Луганщині не така довга — Гайдай
17:30
Противник підняв ставки: Міноборони — про удари Росії по критичній інфраструктурі
16:57
ОП: Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи
16:45
У Святогірську рятувальники розбирають зруйновану багатоповерхівку, шукають загиблого
16:30
«Агресор випустив 36 ракет, більшість збиті»: Зеленський показав наслідки «прильоту»
15:59
Обстріл Шебекіно під Бєлгородом: Загинуло двоє людей, 11 — поранено
Всі новини
ВІДЕО
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
22 жовтня, 23:43
Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей
22 жовтня, 14:20
У Костянтинівці вночі та вранці лунали вибухи, у соцмережах пишуть про поранених
22 жовтня, 08:21

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама