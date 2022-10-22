Через російські удари 2,7 мільйона абонентів залишилися без світла, надвечір це число скоротилося вдвічі

Через російські ракетні удари по критичній інфраструктурі України без електрики залишилося 2,7 мільйона абонентів, надвечір світло вдалося повернути половині з них. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що сьогодні окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру у Волинській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Миколаївській, Хмельницькій областях, у низці регіонів ракети вдалося збити.



«На 11 годину ранку у нас було відключено 2 мільйони 700 тисяч абонентів від електроенергії, і вже на 19 годину ця цифра зменшилася вдвічі, це вже 1,3 мільйона. Енергетики разом із обласними військовими адміністраціями цілодобово і вночі ремонтуватимуть усе, що можна, щоб уранці люди були з електроенергією», — сказав Тимошенко.



Він наголосив, що зараз усім українцям потрібно мінімізувати споживання електроенергії, незалежно від регіону проживання.



«Це дозволить нам не відключати електроенергію на кілька годин або на півдня, а може, і на день, якщо ви менше споживатимете електроенергію, і це допоможе всім українцям. Окупант намагається зробити блекаут нашій країні, і нам треба показати, що ми можемо цьому протистояти», - додав Кирило Тимошенко.

З ранку в суботу, 22 жовтня, російські війська випустили по Україні 36 ракет, більшість із них вдалося збити, решта потрапила по об'єктах енергетичної інфраструктури.



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