Российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донбасса

Два мирных жителя Донецкой области погибли 22 октября под обстрелами российских войск. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Один человек погиб в Клещиевке, другой — в Торском. Еще 9 человек получили ранения за минувшие сутки.



Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: двух в Диброве и еще двух в Озерном.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.



«Каждый военный преступник будет наказан!», — заявил он.