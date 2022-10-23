Російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донбасу

Двоє мирних жителів Донецької області загинули 22 жовтня під обстрілами російських військ. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.



Одна людина загинула у Кліщіївці, інша — у Торському. Ще 9 людей отримали поранення за минулу добу.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: двох у Діброві та ще двох в Озерному.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — зазначив Кириленко.



«Кожен військовий злочинець буде покараний!», — заявив він.