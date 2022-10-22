Оккупанты призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город

Оккупационная «администрация» Херсона призвала жителей «незамедлительно покинуть город». Опубликовано соответствующее объявление.



«Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра. Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!», — говорится в сообщении.



Людей призывают взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.



«Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу: Одесская площадь, 4. Отсюда отправляются речные катера до г. Алешки», — сообщает «администрация».

Ранее назначенный РФ «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах оккупантов переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей захваченного войсками РФ региона.



Также российские СМИ показали как из оккупированного Херсона уже начали вывозить жителей теплоходами.



Позже Сальдо заявил, что все подразделения и «министерства» «гражданской администрации» региона переезжают на левобережье Днепра. Также закрывается на неделю въезд в Херсонскую область (на правобережье Днепра).



21 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала покинуть оккупированную войсками РФ территорию Херсонской области.