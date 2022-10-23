ЗСУ продовжили рухати лінію фронту на Херсонщині — Гуменюк

Українські військові продовжують або рухати лінію фронту в Херсонській області, поки окупанти концентрують свої сили на лівому березі Дніпра. Про це повідомила керівниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.



Вона наголосила, що українські військові продовжують активні дії.



«Наша робота триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі», — розповіла Гуменюк.



Російські сили переміщають свої елітні підрозділи та офіцерський склад на лівий берег, залишаючи на правому тільки мобілізованих (за принципом «тих, кого не шкода») для стримування ЗСУ.



Так, вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег. Це не так стрімко відбувається через те, що вони використовують лише альтернативні переправи. Той самий баржовий перехід, який вони створили вздовж Антонівського мосту, також дуже критичний і ускладнений у використанні», — наголосила Гуменюк.



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