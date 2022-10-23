Великобритания заявила о готовности помочь Украине и России закончить войну

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что его страна готова помочь Украине и России закончить войну. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны по итогам телефонного разговора министров.



Отмечается, что разговор состоялся по просьбе российской стороны.



«Министр Шойгу заявил, что Украина планировала действия при содействии западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта в Украине. Министр обороны Уоллес опроверг это и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации», — говорится в сообщении.



Министр обороны Великобритании также подтвердил, что его страна и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта.



«Украина и Россия должны искать разрешение войны, и Великобритания готова помочь», — отметил глава британского Минобороны.