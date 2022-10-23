Великобританія заявила про готовність допомогти Україні та Росії закінчити війну

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес у розмові з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що його країна готова допомогти Україні та Росії закінчити війну. Про це йдеться у повідомленні британського Міноборони за підсумками телефонної розмови міністрів.



Зазначається, що розмова відбулася на прохання російської сторони.



«Міністр Шойгу заявив, що Україна планувала дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, щодо ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони Уоллес спростував це і попередив, що такі твердження не повинні використовуватися як привід для ще більшої ескалації», — йдеться у повідомленні.



Міністр оборони Великобританії також підтвердив, що його країна та ширша міжнародна спільнота підтримують Україну та бажають деескалації цього конфлікту.



«Україна та Росія мають шукати вирішення війни, і Великобританія готова допомогти», - зазначив голова британського Міноборони.